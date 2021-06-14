"Mahkeme, Ağar ve Eken'i duruşmaya gelmeyin diye ihtar etti"

Ankara JİTEM Davası’ndaki beraat kararının bozulmasının ardından ilk duruşma 15 Ekim’de görülecek. Davada, taraflara “Gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşma yapılacak” ihtarı gönderildi. Avukat Nuray Özdoğan ise sanıklara bir nevi "gelmeyin" mesajı verildiğini ileri sürdü.







Ankara ve çevre kentlerinde 1993-1996 yılları arasında 19 kişinin kaybedilerek infaz edilmesine ilişkin Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, Korkut Eken ve Ayhan Çarkın’ın da bulunduğu 19 sanık hakkında verilen beraat kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından 23 Mayıs’ta bozuldu.





Kararın bozulmasının ardından ilk duruşmayı 15 Ekim’e veren Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, müşteki ve sanıklara duruşma tebligatı gönderdi. Tebligatta, “Gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşma yapılacak” ihtarı yapıldı.





’GELMEYİN’ İHTARI





Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Gökhan Altay’ın haberine göre, söz konusu ihtarla sanıklara üstü kapalı “gelmeyin” mesajı verildiğini söyleyen dava avukatlarından Nuray Özdoğan, “İstinaf kararı esasa dair bir bozma olup, bölge idare mahkemesi delillerin yeterince değerlendirilmediği, sanık Ayhan Çarkın’ın beyanlarının maddi olaylarla ilgisinin yeterince araştırılmadığı, bu suçların belli bir organizasyon kapsamında işlenip işlemediği, olaylar arasında irtibatın yeterince değerlendirilmediği ve benzeri gerekçelerle beraat kararını bozdu. İstinaf, olaylara dair ciddi bilgiler ve deliller sunan tanıkların beyanlarının yeterince değerlendirmediğine karar verdi. Bu dosyadaki deliller, sanıkların örgütlü bir suç kapsamında, JİTEM örgütlenmesi kapsamında bu suçları işlediğini göstermektedir” dedi.





MAHKEMEDEN NEZAKET





Yerel mahkemenin delilleri görmezden gelerek beraat kararı verdiğini ifade eden Özdoğan, “Bu karardan sonra yerel mahkemenin yapması gereken, kaçma ve delilleri karartma ihtimalleri yüksek olan sanıkların öncelikli tutuklu yargılanmalarına karar vermek olmalıydı. Ancak mahkeme, tüm yargılama boyunca sanıklara gösterdiği nezaketi devam etmiş, gönderdiği duruşma ihtarında sanıkların duruşmaya gelmemeleri halinde yokluklarında duruşmaya devam edeceğini bildirmiştir. Mahkeme müştekilere de aynı içerikte tebligat göndermiştir” diye kaydetti.





SANIK VE MÜŞTEKİYE AYNI YAKLAŞIM





Mahkemenin yaptığı ihtarın sanık ve müştekilere aynı düzlemde yaklaşımın göstergesi olduğunu vurgulayan Özdoğan, “Oysa burada devlet içerisindeki bir organizasyon üyelerinin işlediği cinayetler soruşturuluyor. Mahkemenin sanıklara yönelik bu tebligatı, JİTEM davasını yargılamama yönündeki tutumunun devam edeceğine işaret ediyor. Mahkemenin en azından cinayetler işlemekle suçlanan sanıkları duruşmaya gelmelerini sağlaması ve gerekirse zorla getirme işlemi yapması beklenirdi. Trafik kazalarında bile beraat kararı bozulduktan sonra sanıkların duruşmalara celbi mutlaka sağlanır, ifadeleri alınır ve deliller yeniden değerlendirilir” diye konuştu.







