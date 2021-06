[ Nurullah Kaya yazdı ] Futbol ve gol dolu geceyi Hollanda kazandı

Nurullah Kaya

Euro 2020 C Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda Ukrayna’yı 3-2 yendi. Büyük beklentilerle sahaya çıkan Türkiye’nin yenilgisi, 29 yaşındaki Christian Eriksen’in kalbinin durması gibi üzücü durumlarla başladığımız şampiyonanın en zevkli karşılaşması dün oynandı. Güzel bir futbol resitaline sahne olan gecede Hollanda Ukrayna karşısında 2-0 öne geçmeyi başardı. Oyundan kopmayan Ukraynalı futbolcular üstün gayretleriyle rakibini yakalamayı başardı. İkinci yarı 2-2 olan karşılaşmada son sözü Portakallar söyledi.

Ev sahibi ülke kendi sahalarından biri olan Johan Cruyff Arena’daki karşılaşmanın ilk 15 dakikasında Ukrayna’nın kalesine üst üste ataklar yaptı. Hollandalı futbolcular 10 dakikada Ukrayna kalesine 7 iyi şut gönderdi. Ukraynalı kaleci Georgiy Bushchan ilk devre kalesini elinden geldiği kadar korumaya çalıştı. İlk yarı Portakalların üstünlüğü Ukraynalıların azimli mücadelesine sahne oldu. Ancak soyunma odasından dönen oyuncular futbolseverlere muhteşem bir 45 dakika yaşatmaya söz vermiş gibiydi. Portakallar oyuna beklenenden süratli ve atak başladı. İkinci yarının başlarında oyun adeta Ukrayna kalesinde geçti. Geliyorum diyen golü Hollandalı futbolcu Wout Wijnaldum attı. 52. dakikada sol kanattan gelen ortayı kaleci çelmeyi başardı. Ancak topu iyi takip eden Hollandalı oyuncu Wijnaldum, plase bir vuruşla takımının ilk golünü kaydetti. Paris Saint-Germain’in yeni transferi Wijnaldum, Turuncu formayla çıktığı son 26 maçta 15 gol atarak iyi bir istatislik yakalamış oldu.

Başlama noktasına gelen top çok fazla zaman kaybetmeden yine Ukrayna kalesine yöneldi. Bu kez sahne alan Frank De Boer’in başka bir talebesiydi. 58. dakikada Wout Weghorst, Ukrayna filelerini havalandıran ikinci isim oldu. Sağ çaprazdan topu önünde bulan Weghorst, topa çok sert vurdu. Kalesinde elinden geleni yapmaya çalışan Bushchan, bu topa engel olamadı.





Oyun disiplininden kopmayan Ukrayna, Hollanda’ya teslim olma niyetinde değildi. Andriy Yarmolenko, ceza sahası dışından muhteşem bir gol atmayı başardı. Skor 74. dakikada 2-1 oldu. Bu golle maçtaki tansiyon biraz daha artmış oldu. Ukraynalı futbolculara biraz güven geldi ve bunun meyvesini çok sürmeden tekrar almayı başardılar. 79. dakikada Ukraynalı Roman Yaremchuk‘un gölü maçı dengeledi 2-2.

Geriden gelen ve oyundan kopmayan Ukrayna maçı alabilecek mi sorularının zihinlerde belirdiği anlarda sahneye Hollandalı Danzel Dumfries çıktı ve 85. dakikada maçtaki beraberliği bozdu. Sol kanattan gelen ortaya penaltı noktası üzerinden sıçrayan Dumfries, kafa golüyle takımını öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Hollanda, Avrupa Şampiyonası’na 3-2 galibiyetle başladı.









Avusturya ve Kuzey Mekadonya’dan tarihi adımlar





Portakallar böylece 3 puan ve +1 averajla C Grubu’nda 2. sırada yer aldı. Grubun lideri ise +2 averajla Avusturya oldu. Avusturya, Kuzey Mekadonya’yı 3-1 yendi. Tarihinde ilk kez şampiyonaya katılan Kuzey Makedonya, böylece ilk yenilgisini de almış oldu. Şampiyonaya 3 puanla başlayan Avusturya da tarihi bir ilk gerçekleştirdi. Kuzey Mekedonya’ya 2 gol atan Avusturya, Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk kez bir maçta birden fazla gol attı. Hollanda, C Grubu’ndaki ikinci maçında 17 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de Avusturya ile karşılaşacak. Aynı gün saat 16.00’da C Grubunda Ukrayna ile Kuzey Makedonya oynayacak.