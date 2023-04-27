Samanyolu Haber /Ekonomi / Mahkeme, Tesla işçilerinin zaferi ile sona erdi /27 Nisan 2023 07:17

Mahkeme, Tesla işçilerinin zaferi ile sona erdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) bağlı İdari Hukuk Hakimi Michael Rosas, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Orlando'daki fabrikasında yöneticilerin 2021 yılında işe alınanlara daha fazla ödeme yapıldığından şikayet eden işçileri yasadışı bir şekilde susturduğuna hükmetti.

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Rosas, amirlerin, işçilerin ücret ve diğer çalışma koşullarını tartışmamalarını veya şikayetleri daha üst düzey yöneticilere iletmemelerini söyleyerek ABD çalışma yasasını ihlal ettiğine karar verdi.

Yargıç, Tesla'nın işçilerin haklarını ihlal etmekten vazgeçmesini, ihlallere ilişkin bildirimi servis merkezine asmasını ve çalışanlara e-posta ile göndermesini emretti.

Bu karar, Tesla'nın montaj tesislerinde yaygın ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını iddia eden davalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi.

Tesla yorum talebine yanıt vermedi.

Ne olmuştu?

Karara göre, 2021 yılının sonlarında çalışanlar, yeni işe alınanlara daha yüksek bir saat ücreti ödendiğinin farkına vardı.

Aralarında bir bir teknisyenin de bulunduğu birkaç çalışan Tesla başkan yardımcısıyla iletişime geçip şikayetlerini şirketin insan kaynakları müdürüne iletti.

Amirlerin ise bu şikayeti duymasının ardından bir toplantı düzenleyerek tesisin 25 çalışanına ücretlerini ve diğer çalışma koşullarını tartışmamaları ve daha üst düzey yöneticilere şikayette bulunmamaları talimatını verdiği ortaya çıktı. Bu toplantıdan haftalar sonra ise şikayette bulunan teknisyenin işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

Yargıç, çalışanların susturulmaya çalışılmasının, ABD iş hukuku kapsamında daha iyi çalışma koşullarını savunmak için bir araya gelme temel haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Karar, bir ABD temyiz mahkemesinin, Tesla CEO'su Elon Musk'ın, çalışanların bir sendikaya katılmaları halinde hisse senedi opsiyonlarını kaybedeceklerine dair tweet atarak yasaları çiğnediği yönündeki NLRB kararını onamasından yaklaşık bir ay sonra geldi.
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