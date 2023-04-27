Samanyolu Haber /Dünya / Holokost sanığı Nazi gardiyanı 102 yaşında öldü /27 Nisan 2023 07:14

Holokost sanığı Nazi gardiyanı 102 yaşında öldü

Almanya'da Nazi döneminde Sachsenhausen toplama kampında Holokost sırasında işlenen suçlardan hüküm giyen en yaşlı kişi olan Josef Schütz 102 yaşında hayatını kaybetti.

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Nazi Almanyası'nda 1942-1945 yılları arasında Sachsenhausen toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığı tespit edilen Schütz geçen yıl haziran ayında suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmalarda suçlamaları kabul etmeyen Schütz, kampta görev yaptığı sırada 3 bin 500'den fazla kişinin öldürülmesine yardımcı olmaktan hüküm giydi.

Josef Schütz, Ekim 2021'de başlayan ve yaklaşık 9 ay süren davada, toplama kampında görev yaptığını reddetmiş, söz konusu dönemde Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Pasewalk kenti yakınlarında tarım işçisi olarak çalıştığını savunmuştu.

Sanığın toplama kampında çalıştığını kanıtlamak için belgeler sunan savcılık, sanığa 5 yıl hapis cezası verilmesini talep etmişti. Gardiyanın avukatları ise müvekkilinin beraatını istemişti.

101 yaşındaki sanığın hastalığı sebebiyle birçok kez ara verilen dava, sanığın ikamet ettiği Brandenburg kentindeki bir spor salonunda yapılmış ve duruşmalar yaklaşık 2,5 saat sürmüştü.

Mahkemede verilen mahkumiyet kararına karşın Schütz sağlık gerekçeleri nedeniyle hapishaneye gönderilmedi. Nazi görevlisi, Holokost suçlarından hüküm giymesinden yaklaşık bir yıl sonra 102 yaşında öldü.
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