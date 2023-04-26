Erdoğan'ın sağlık durumu merak konusu: Kalp krizi mi geçirdi?

Dün canlı yayında rahatsızlanan ve dinlenmeye çekilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili soru işaretleri devam ediyor. Son olarak bazı sosyal medya hesaplarında ve yabancı basın kuruluşlarında Erdoğan'ın rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Hatta kimi haberlerde Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve ailesinin hastaneye çağrıldığı bile ileri sürüldü.







Bu iddiaların ardından İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı’ yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek ‘Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme’ törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır” ifadeleri kullanıldı.





FUAT OKTAY’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi” dedi.







AKP Sözcüsü Çelik de, “Sn. Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Sn. Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir” dedi.





MİTİNGİ ERTELENMİŞTİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Mersin mitinginin de ertelendiğini duyurmuştu.







Kandemir, “Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.







