Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın sağlık durumu merak konusu: Kalp krizi mi geçirdi? /26 Nisan 2023 23:59

Erdoğan'ın sağlık durumu merak konusu: Kalp krizi mi geçirdi?

Sosyal medyada ve kimi yabancı basın kuruluşlarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığına yönelik paylaşımlar üzerine açıklama yapıldı.

SHABER3.COM

Dün canlı yayında rahatsızlanan ve dinlenmeye çekilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili soru işaretleri devam ediyor. Son olarak bazı sosyal medya hesaplarında ve yabancı basın kuruluşlarında Erdoğan'ın rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Hatta kimi haberlerde Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve ailesinin hastaneye çağrıldığı bile ileri sürüldü. 

Bu iddiaların ardından İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı’ yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek ‘Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme’ törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

FUAT OKTAY’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi” dedi.

AKP Sözcüsü Çelik de, “Sn. Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Sn. Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir” dedi.

MİTİNGİ ERTELENMİŞTİ
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Mersin mitinginin de ertelendiğini duyurmuştu.

Kandemir, “Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın sağlık durumu merak konusu: Kalp krizi mi... Sonraki Haber >>

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:36:12