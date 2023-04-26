Samanyolu Haber /Gündem / AKP izah edemiyor: HÜDA PAR ile ittifakımız yok, Erdoğan'ı destekleme kararı aldılar /26 Nisan 2023 22:16

AKP izah edemiyor: HÜDA PAR ile ittifakımız yok, Erdoğan'ı destekleme kararı aldılar

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok" şeklindeki açıklaması kafaları karıştı. Turan, "Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan’ı destekleme kararı aldı" diye konuştu.

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Kamuoyunda Hizbullah'ın yasal kolu olarak bilinen ve seçime giden süreçte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan, bunun üzerine dört milletvekili adayına AKP listelerinden yer verilen HÜDA PAR'la ilgili iktidar partisinden dikkati çeken bir açıklama geldi. 

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, NTV yayınında değerlendirmelerde bulunurken "HÜDA PAR ayrı bir parti. Biz bir ittifak yaptık, Cumhur İttifakı. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan’ı destekleme kararı aldı" diye konuştu.

TÜRKEŞ'İN SÖZLERİ Mİ, BARZANİ ZİYARETİ Mİ ETKİLİ OLDU?
İttifakta yer almayan bir partiye listelerde neden yer verildiği merak konusu olurken, akıllara partide bir dönem Başbakan Yardımcılığı da yapan AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in dün sarf ettiği sözler geldi.

Türkeş, Radyo Sputnik'te katıldığı programda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Türk bayrağının ismi bana problemli geliyor" ifadesinin hatırlatılması üzerine şunları söylemişti:

"Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR'dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim."

AKP içinde Türkeş gibi düşünenlerin sayısının azımsanamayacak bir oranda olduğu belirtiliyor. 

Diğer yandan HÜDA PAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüşmüş ve bu görüşme kimi çevrelerde rahatsızlığa sebep olmuştu. 
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