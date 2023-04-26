Oy ve Ötesi'nden dikkat çeken açıklama: ‘'Seçim günü internette sorun yaşansa bile..."

Oy ve Ötesi Derneği, 26 Nisan Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında 14 Mayıs Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki çalışmalarına dair güncel gelişmeleri aktardı. Oy ve Ötesi, aynı zamanda seçim bölgelerine ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlayan Askıda Bilet kampanyası hakkında bilgileri kamuoyuyla paylaştı.







Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, seçim günü internetin kesilmesi ya da yavaşlatılması durumunda sistemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağını vurguladı:





‘‘Sistemimizin internetsiz çalışabilme imkanı var. Resimleri çektikten sonra yükleme seçeneğinden veriyi aktarabilirler. İnternet gelir gelmez de sisteme düşecektir bilgiler. İnternetin hiç olmadığı bir durumda YSK da herhangi bir işlem yapamaz. Tutanakları o anda çekip yüklemelerini tavsiye ediyoruz gönüllülerimize. Dediğiniz gibi bir durumda tutanak bilgilerinin resimlerini çekip uygulamaya yükleyebilirler.’’





Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan, bugüne kadar kayıt olan gönüllü sayılarını ve bu doğrultudaki hedeflerini paylaştı.







Toplantıda 2023 seçimleri kapsamında sandıklarda elle yazılacak tutanak sonuçlarının hızla dijital veriye dönüştürülmesi amacıyla ilk kez kullanılacak olan OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi de uygulamalı olarak katılımcılara tanıtıldı.





OCR TEKNOLOJİSİ, SÜRECİN ŞEFFAFLIĞINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, 2023 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde kullanacakları OCR teknolojisini uygulamalı olarak tanıtarak şunları söyledi:





”Bu sene ilk kez kullanacağımız OCR teknolojisi ile fotoğrafı çekilen sandık tutanaklarının verileri otomatik olarak sayısal hale getirilecek. Sandıklarda görev alan gönüllülerimiz gün sonunda hazırlanacak tutanakları fotoğraflayarak sisteme yükleyecekler. Bu veriler eş zamanlı olarak dijital veriye çevrilecek. Böylece sahadan gelen sandık verilerini çok hızlı bir şekilde doğrulama imkânına sahip olacağız. Hedefimiz her sandıktan tutanak görüntüsü elde edebilmek ve YSK sonuçlarına referans veri oluşturabilmek. Bu sayede siyasi partilerle hızlıca veri paylaşımı yapabileceğiz ve onlar da olası uyuşmazlıklar için zaman kaybetmeden YSK’ya itirazda bulunabilecekler. Bu yöntemle seçim sürecinin şeffaflığına büyük katkı sağlamış olacağız.”





TUTANAK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞABİLMEK İÇİN TÜM GÜN SANDIK BAŞINDA DURMUŞ OLMAK GEREKMİYOR

‘‘Yasal gereklilik uyarınca halka açık bir şekilde paylaşılacak olan sandık sonuç tutanakları, Oy ve Ötesi Derneği gönüllülerince fotoğrafları çekilerek sisteme yüklenecek. Tutanak verisi toplama sürecine her vatandaşın katılabileceğini belirten dernek yetkilileri, gün içerisinde sandık başında durmayan vatandaşların da sisteme kayıt olarak asılan tutanakların görüntülerini paylaşabileceklerini vurguladı. Böylelikle dileyen her vatandaş, oluşturulacak referans veri tabanını destekleyebilecek ve seçim sürecinin şeffaflığına katkı sağlayabilecek.’’





BUGÜNE KADAR 38 BİN GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU ALINDI



Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan, bugüne kadar ulaşılan gönüllü sayılarını ve demografik bilgilerini paylaştı.





“Bugüne kadar toplam 38 bin gönüllü başvurusu aldık. 50 ilde planlanmış 101 eğitimimiz var ve bugüne kadar 7 ilde 15 eğitimi gerçekleştirdik ve toplam 2000 gönüllüye ulaştık. Bundan sonraki süreç çok önemli ve başta gençler olmak üzere herkese büyük görevler düşüyor. Şu an için Kırklareli, Kars, Erzurum, Gümüşhane, Ardahan öncelikli gönüllü ihtiyacımızın fazla olduğu iller. Her sandıkta yer alabilmek adına demokrasiden tarafız diyen herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz” diye belirten Turan, derneğin seçim günü bir danışma hattı açacağını da ifade etti. Tüm vatandaşların ulaşabileceği telefon numarasına gelen soruları tecrübeli gönüllüler ve hukukçular yanıtlayacak.





ASKIDA BİLET PLATFORMU DEPREMZEDELERE BEDELSİZ ULAŞIM BİLETİ SAĞLAYACAK

Toplantıda adres kaydı deprem bölgesinde bulunan ve başka şehirde olan seçmenlerin, oy verme haklarını kullanabilmeleri için bir araya gelen AskıdaBilet Platformu da tanıtıldı. Oy ve Ötesi Derneği’nin de aralarında bulunduğu platform paydaşları, adres kaydı deprem bölgesinde bulunan ve seçmen kaydını belgeleyen vatandaşlara oy kullanacakları şehre ulaşımlarını sağlamak üzere bedelsiz olarak bilet sağlanması için bir araya geldiler.





Bilet talebinde bulunmak isteyen depremzede seçmenler, www.askidabilet.com adresi üzerinden başvuru formu doldurarak bilet isteyebilecek ve platforma destek olmak isteyen vatandaşlar da yine aynı adres üzerinden bağış yaparak farklı şehirde bulunan depremzedelerin seçim için şehirlerine ulaşımlarını karşılayabilecek.





DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİM GÜVENLİĞİ



Dernek Başkanı Ertim Orkun, deprem illerinde önceki seçimlerde sandıkların kurulduğu pek çok okul binasının yıkılmış ya da hasarlı olduğunu, YSK tarafından yeni sandık alanlarının belirlendiğini vurguladı:





‘‘Oy ve Ötesi Derneği bölgedeki vatandaşlarla da sandık güvenliğini sağlamak için çalışacak. Afet illerinde önceki seçimlerde kayıtlı seçmen sayılarını istatistiki olarak takip eden dernek, bu verileri değerlendirerek olası anomalileri tespit edebilecekleri bir matematiksel modelleme üzerinde de çalışıyor. Bölgede yaşayan seçmenlerin oy verecekleri sandıklarda gözlemcilik yapmaları için de farkındalığı arttıracak çalışmalar yapılıyor.’’