Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erdoğan'ın bugünkü programları da iptal edildi

Putin ile telefon görüşmesi





Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır" denildi.Yabancı basında çıkan haberlerde, Erdoğan'ın kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığı, durumunun ağır olduğu ve bu nedenle eşi ve çocuklarının hastaneye çağırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanmış daha sonra midesini üşüttüğünü söylemişti.AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir sosyal paylaşım platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışına online katılacağını duyurdu.Fransız haber ajansı AFP ise Erdoğan'ın perşembe günü yapılacak seçim çalışmalarının iptal edildiğini duyurdu.Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın akşam katılacağı Euro D, ATV Avrupa, NTV Avrupa ve TRT World ortak yayınının iptal edildiğini yazdı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Dış Politikasının Yüzyılı konferansında Erdoğan'ın perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yakıt alma töreni öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi.Son gelişmelerin ardından bu telefon görüşmesinin yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayını sırasında Salı gecesi rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü programını iptal etmişti.