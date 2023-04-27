Samanyolu Haber /Dünya / Rus keskin nişancı Ukrayna'lı gazeteciyi öldürdü /27 Nisan 2023 07:31

Rus keskin nişancı Ukrayna'lı gazeteciyi öldürdü

Ukraynalı gazeteci keskin nişancılarca vurularak öldürüldü, saldırıda İtalyan muhabir yaralandı

SHABER3.COM

Ukraynalı gazeteci Bogdan Bitik, Herson bölgesinde keskin nişancılarca vurularak öldürüldü. Bitik, İtalyan La Repubblica gazetesi için fixer olarak çalışıyordu.

Saldırıda, La Repubblica muhabiri Corrado Zunino da yaralandı. Zunino, Herson kentinde hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.

La Repubblica, Zunino ve Bitik'in, Herson bölgesinde Rus keskin nişancılar olduklarından şüphelenilen kişilerde pusuya düşüürüldüklerini bildirdi. Gazeteden yapılan açıklamada, "Her ikisi üzerinde 'Basın' yazan kurşun geçirmez yelekler giymişti" denildi.

Bölgede Rus keskin nişancıların aktif olmaları nedeniyle Bitik'in cesedi alınamadı.

İtalyan medyasına konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Bitik'in ölümünden Rusların sorumlu olduğunu söyledi. Kuleba, "Ruslar; Rus, İtalyan veya Ukraynalı olmanızı umursamıyor, sadece ateş açıyorlar" dedi.

Rusya'dan ise henüz olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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