Samanyolu Haber /Dünya / Mahkemeden Trump'ı şoke edecek karar /06 Şubat 2024 21:06

Mahkemeden Trump'ı şoke edecek karar

ABD Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın '2020 Başkanlık seçim sonuçlarına müdahale' suçlamasıyla yargılandığı davada 'başkanlık dokunulmazlığı' olduğu iddiasını reddetti.

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ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Donald Trump'ın hakkındaki suçlamalara karşı 'başkanlık dokunulmazlığı' olduğu yönündeki başvurusunu sonuçlandırdı.

3 yargıcın bulunduğu mahkeme panelinin oy birliği ile aldığı kararda, "Bu ceza davasının amacı açısından, eski Başkan Trump, diğer herhangi bir suçlu sanığın tüm savunmalarında olduğu gibi vatandaş Trump haline geldi. Başkan olarak görev yaptığı sırada onu korumuş olabilecek herhangi bir idari dokunulmazlık artık onu bu kovuşturmaya karşı koruyamıyor" ifadeleri paylaşıldı.

“DAVRANIŞLARINDAN SORUMLU”

Kararın yayımlandığı 57 sayfalık metinde, eski Başkan Trump’ın federal ceza hukukuna karşı gelmek için herhangi bir yasal takdir yetkisine sahip olmadığı ve davranışlarından dolayı mahkemede sorumlu olduğuna vurgu yapıldı.

Metinde, "Hem eski Başkanlara yönelik federal cezai kovuşturmalara karşı kategorik bir savunma olarak hem de özellikle bu davaya uygulanması açısından dokunulmazlığın 3 potansiyel dayanağını da reddediyoruz" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

6 Ocak Kongre baskını olayları ve 2020 Başkanlık seçim sonuçlarına müdahale girişimi nedeniyle kendisine yönelik cezai dava açılan Trump, Ağustos 2023’te hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Trump, 6 Ocak olayları sırasında Beyaz Saray'da görevde olduğunu ve başkan olarak 'dokunulmazlığı' bulunduğunu savunarak davanın düşürülmesi için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Trump hakkındaki soruşturmayı yürüten Özel Savcı Jack Smith de 'dokunulmazlık' konusunun ele alınması ve yargılamanın bir an önce başlaması için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuş ancak Yüksek Mahkeme davanın önce temyiz mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump’ın, aleyhine sonuçlanan temyiz mahkemesi kararını ABD Yüksek Mahkemesi'ne götüreceği tahmin ediliyor.
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