Samanyolu Haber /Dünya / Mahsa Amini’nin ölüm yıl dönümünde çok sayıda gözaltı /19 Eylül 2023 07:52

Mahsa Amini’nin ölüm yıl dönümünde çok sayıda gözaltı

İran’da Mehsa Emini’nin ölümünün birinci yıl dönümünde güvenlik güçleri, ‘olası gösterileri önleme’ gerekçesiyle 260’tan fazla kişiyi gözaltına aldı.

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İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül 2022’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini 16 Eylül’de ölmüştü. Ölümü ülkede ve dünyada infial yaratmış, protesto dalgasına yol açmıştı.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark gazetesi, Emini’nin ölüm yıl dönümü olan 16 Eylül günü çeşitli kentlerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Resmi kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, 16 Eylül’de ülke genelinde 260’tan fazla kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

En fazla gözaltı Batı Azerbaycan eyaletinde oldu. Batı Azerbaycan polis komutanlığı 137 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İsfahan eyaletinde 97 kişi, Kürdistan eyaletinde ise 16 kişi gözaltına alındı.

Çeşitli kentlerde de 10 kişi gözaltına alınırken başkent Tahran ve Sistan-Beluçistan eyaletinde kaç kişinin gözaltına alındığına dair açıklama yapılmadı.
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