Düşen yangın söndürme helikopteri balçığa saplanmış

Su altında devam eden çalışmalarda Kırgızistan uyruklu İanshanlo Lamzar ile Türk vatandaşı Mehmet Ali Tutuk’un da cenazesine ulaşıldı. Cenazeleri ve helikopter enkazını su yüzeyine çıkarmak için süren çalışmalar kapsamında dalgıçlar, enkaza su altında balon bağladı.





Su altında şişirilen balonlarla enkazın su yüzeyine çıkması sağlandı. Diğer yandan kazayı soruşturmak için görevlendirilen iki Cumhuriyet savcısı da bölgeye geldi.





Keler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, 16 Eylül’de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.





Yangına gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmiş, helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53’te kesilmiş, helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü belirlenmişti.





4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.