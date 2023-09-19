Almanya'da yeni Covid-19 aşılama sezonu açıldı

Kaç aşı temin edildi?





Bu aşılarda yeni olan ne?





Hatırlatma dozlarının amacı ne?

Hatırlatma dozlarının bağışıklık sisteminin hafızasını tazelediği, enfeksiyona ve ağır hastalık seyrine karşı korumayı artırdığı vurgulanıyor.

Kimler aşı olmalı?





Sağlık Bakanı riskli gruplara çağrı yaptı

Alman Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, risk grubunda bulunanlara hatırlatma dozunu yaptırma çağrısı yaparken, bunun hastalığın ağır seyretmesini önlediğinin altını çizdi.

Hatırlatma dozu grip aşısı ile aynı anda yaptırılabilir mi?





Ağır vaka sayılarında artış bekleniyor mu?





Bremen'deki Leibniz Enstitüsü'nden salgın hastalıkları uzmanı Hajo Zeeb de aynı görüşte. Zeeb, ağır vaka sayılarında artış beklemediklerini, hastanelerde doluluk oranlarının da ciddi oranda artmasını öngörmediklerini söyledi. Ancak Zeeb, yine de dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.