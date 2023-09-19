Samanyolu Haber /Dünya / Almanya ile Çin arasında "diktatör" polemiği /19 Eylül 2023 07:34

Almanya ile Çin arasında "diktatör" polemiği

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un Çin Devlet Başkanı Şi'yi "diktatör" olarak nitelendirmesi Pekin'in sert tepkisine yol açtı. Baerbock'un sözlerini kınayan Çin, Alman büyükelçi Flor'u bakanlığa çağırdı.

SHABER3.COM

Pekin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i "diktatör" olarak nitelendiren Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a sert tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Baerbock'un katıldığı bir televizyon programında Çin Devlet Başkanı Şi hakkında sarf ettiği sözleri kınadıklarını duyurdu.

Baerbock'un Şi'yi "diktatör" olarak nitelendirmesini "son derece saçma" sözleriyle değerlendiren ve bundan duyulan "derin memnuniyetsizliği" ifade eden sözcü, bunun aynı zamanda "Çin'in siyasi onurunun ağır bir ihlali" ve "çok açık bir siyasi provokasyon" olduğunu kaydetti.

Alman Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Diplomatik kaynaklarının verdiği bilgilere göre Çin, bu açıklama öncesinde diplomatik girişim yoluyla da Berlin'e tepkisini iletti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın pazar günü Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Patricia Flor'u bakanlığa çağırarak, Baerbock'un "diktatör" benzetmesini kınadığı belirtildi.

Baerbock "not ettim" demekle yetindi

Yeşiller Partili Bakan Baerbock'un Çin'den gelen açıklamalara yanıtı kısa oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı nedeniyle New York'ta bulunan Baerbock, Pekin'in tepkisi için "Not ettim" demekle yetindi.

Alman Bakan Baerbock, 14 Eylül'de Amerikan televizyonu Fox News'e verdiği bir söyleşide, Rusya'nın Ukrayna savaşı ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki görüşlerini aktarmış, "Şayet Putin bu savaşı kazanacak olursa bu Şi gibi, Çin Devlet Başkanı gibi, dünyadaki diğer diktatörlere nasıl bir sinyal verir?" demişti.

Baerbock bu sözlerinin hemen ardından, "Bu nedenle Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda. Özgürlük ve demokrasi kazanmalı" sözlerini kaydetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya ile Çin arasında "diktatör" polemiği Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:46:00