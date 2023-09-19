Elon Musk, Suudi Arabistan'da da Tesla fabrikası kuracak

Tesla ile Suudi hükümeti arasındaki görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtildi.



Suudi Arabistan'ın, ülkede bir üretim tesisi kurmak için ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Elon Musk, X platformundan söz konusu haberi yalanladı.



Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla Tepe Yöneticisi Elon Musk'tanTürkiye'de bir araç fabrikası kurmasını istemesinden birkaç saat sonra geldi.



Musk'ın ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de görüşmesi bekleniyor.



Wall Stree Journal'ın haberinde, Suudi Arabistan'ın Tesla'yı elektrikli araçlar için ihtiyaç duyulan belirli miktarlardaki metal ve mineralleri Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerden satın alma imkanı vererek ikna etmeye çalıştığı belirtildi.



Ekonomisini çeşitlendirerek petrole bağımlılığını azaltmaya çalışan Suudi Arabistan'ın varlık fonu da Tesla'nın önemli rakiplerinden biri olan Lucid Group'un çoğunluk hissesine sahip.



Haberde krallığın, emtia işlemcisi Trafigura'ya ait Kongo'daki sıkıntılı bir kobalt ve bakır projesi için finansman sağlayarak Tesla fabrikasına malzeme sağlamaya yardımcı olmayı teklif ettiği belirtiliyor.



Bir Trafigura sözcüsü de artan maliyetler ve düşük seyreden kobalt fiyatları nedeniyle Kongo'daki Mutoshi projesine yönelik seçeneklerini gözden geçirdiğini söyledi.



Tesla ile Suudi hükümeti arasındaki görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve somut bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceği belirtildi.