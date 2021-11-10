Samanyolu Haber /Gündem / Malatya’da çöken binaya ilişkin soruşturmada 3 tutuklama /10 Kasım 2021 18:57

Malatya’da çöken binaya ilişkin soruşturmada 3 tutuklama

Malatya’da 2 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü mahkeme sorgusunun ardından tutuklandı.

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Merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2 katlı bir binada iddiaya göre ‘tadilat nedeniyle’ göçük meydana geldi. Arama-kurtarma çalışmalarında 13 kişi yaralı kurtarıldı.
 
Yaptırdığı tadilat nedeniyle binanın çökmesine neden olmakla suçlanarak 3 işçisi ile birlikte gözaltına alınan iş yeri sahibi Hikmet Doğan ve yanında çalıştırdığı 2 işçi tutuklandı.

Çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış ve binanın bir kısım enkazı kaldırılmıştı. Kalan enkazın kaldırılması için çalışmalara yeniden başlandı.

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