Malatya’da çöken binaya ilişkin soruşturmada 3 tutuklama

Merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2 katlı bir binada iddiaya göre ‘tadilat nedeniyle’ göçük meydana geldi. Arama-kurtarma çalışmalarında 13 kişi yaralı kurtarıldı.







Yaptırdığı tadilat nedeniyle binanın çökmesine neden olmakla suçlanarak 3 işçisi ile birlikte gözaltına alınan iş yeri sahibi Hikmet Doğan ve yanında çalıştırdığı 2 işçi tutuklandı.





Çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış ve binanın bir kısım enkazı kaldırılmıştı. Kalan enkazın kaldırılması için çalışmalara yeniden başlandı.



