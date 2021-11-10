Tekin İpek’in yargılandığı davada skandal: Sayıştay raporu yok sayıldı

Türkiye’deki mal varlığı gasp edilen iş insanı Akın İpek’in kardeşi Cafer Tekin'in yargılanmasıyla ilgili yargının büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı.







İş insanı Akın İpek'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre; Tekin İpek'in dün Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması vardı. Duruşmaya Sayıştay denetçilerinin hazırlığı raporlar gönderildi ve bu raporlar Tekin İpek'in masum olduğunu ortaya koyuyordu. Ne var ki mahkeme heyeti 'dikkate almama' yetkilerinin olduğunu belirterek raporları görmezden geldi.





Akın İpek ise "Devlet bunlara silah vermiş, bunlarda istediklerini vurabileceklerine inanıyorlar" diyerek tepkisini gösterdiği sosyal medya paylaşımında "Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, konuyla ilgili paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: “Dün 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 yılını kesinleştirdikleri Tekin İpek in, kesinleşmemiş hapis cezasının duruşması vardı… Sayıştay denetçilerinin hazırladığı bilirkişi raporu gelmiş. Rapor Tekin’i aklıyor. (Ancak) Hakimler dikkate almamışlar. (Dikkate almama) Yetkileri varmış. Nedir bu arkadaş? Tekin’in “En azından başka bir bilirkişiye gönderin talebine de red vermişler! Gerekçeleri şu: ‘Yargılamayı uzatmaya yönelik talep.’ Arkadaş, bu zihniyetten, bu insanlardan bu ülkenin bir an önce kurtulması lazım… Devlet bunlara silah vermiş, bunlarda istediklerini vurabileceklerine inanıyorlar… Suçsuz bir insanın hayatını elinden almanın cezası ne ise; bunu, kamu gömleği ile yapanın cezası iki katı olmalı. Çünkü, bunlara karşı, masum insanların kendini koruma imkanı da yok…” ifadelerini kullandı.







