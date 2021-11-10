Samanyolu Haber /Gündem / ‘Engelli olmadığı halde engelli maaşı alanların listesi TÜGVA’dan mı geldi?’ /10 Kasım 2021 18:26

‘Engelli olmadığı halde engelli maaşı alanların listesi TÜGVA’dan mı geldi?’

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a engelli olmadığı halde engelli maaşı alanları sordu: "Engelli olmadığı halde maaş alan liste TÜGVA’dan mı geldi, yoksa saraydan mı?”

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe teklifi görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam ediyor.

‘AKP KADROLARINI BURADAN MI FİNANSE EDİYORSUNUZ?’ 

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a “Sayıştay’a göre Sağlık Bakanlığı kayıtlarında engelli rapor kaydı olmayanlara, bakanlığınız engelli aylığı ödemiş. Kim bunlar? Yoksa AK Parti kadrolarını buradan mı finanse ediyorsunuz? Engelli olmadığı halde maaş alan liste TÜGVA’dan mı geldi, yoksa saraydan mı?” diye sorması üzerine sözleri sık sık AKP vekiller tarafından kesildi.

‘BEN DEMİYORUM, SAYIŞTAY RAPORLARI DİYOR’

Tartışma yaşanmasının üzerine ise Karaca, AKP’li vekillere “Ben demiyorum arkadaşlar, Sayıştay raporları diyor. Ben soruyorum. Bakan yanıtlayacak, siz değil” diye seslendi. Çıkan tartışmalar sonrasında konuşmasına devam edemeyen Karaca “Benim soru sorma hakkımı elimden alıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Komisyon görüşmelerine ara verildi.
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