Samanyolu Haber /Gündem / 497 sağlık çalışanı Covid-19’dan hayatını kaybetti /10 Kasım 2021 18:19

497 sağlık çalışanı Covid-19’dan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, ilk sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği 17 Mart 2020’den 9 Kasım 2021’e kadar 497 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. TTB, ölümlerin bir kısmının önlenebilir olduğuna da dikkat çekti.

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Türkiye’de de bilimsel bilgiye dayanmayan uygulamalar sonucunda sağlık çalışanlarının yaşamlarını yitirdiğini belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, 9 Kasım 2021 itibariyle 461’i aktif görev yapan toplam 497 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi. Yerlikaya’nın sağlık çalışanı ölümleriyle ilgili paylaştığı veriler şöyle:

-Toplam ölümlerin yüzde 35,2’si hekim, yüzde 13’ü eczacı, yüzde 6,7’si hemşire ve ebeydi.
-Toplam ölümlerin yüzde 85,6’sı erkek, yüzde 14,4’ü kadındı.
-Hekim ölümlerinin yüzde 96,9’u erkek, hemşire ve ebe ölümlerinin yüzde 87,1’i kadındı.
-50 yaş altı ölümlerin yüzde 28’i kadındı.
-Aktif çalışan hekimlerin yüzde 56,8’i, diş hekimlerinin yüzde 92’si, eczacıların yüzde 98,3’ü özel kurumlarda çalışmaktaydı.
-Aktif sağlık çalışanlarının yüzde 24,1’i, özel sektörde çalışanların yüzde 47,7’si 65 yaş ve üzerindeydi.
-Aktif sağlık çalışanlarından 34 yaş ve altındakilerin yüzde 33,3’ü, 35-49 yaş arasındakilerin yüzde 41,7’si işçi statüsündeydi.
-Hekimlerin 19’u aile hekimi, 21’i işyeri hekimiydi.

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