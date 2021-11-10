497 sağlık çalışanı Covid-19’dan hayatını kaybetti

Türkiye’de de bilimsel bilgiye dayanmayan uygulamalar sonucunda sağlık çalışanlarının yaşamlarını yitirdiğini belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, 9 Kasım 2021 itibariyle 461’i aktif görev yapan toplam 497 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi. Yerlikaya’nın sağlık çalışanı ölümleriyle ilgili paylaştığı veriler şöyle:







-Toplam ölümlerin yüzde 35,2’si hekim, yüzde 13’ü eczacı, yüzde 6,7’si hemşire ve ebeydi.

-Toplam ölümlerin yüzde 85,6’sı erkek, yüzde 14,4’ü kadındı.

-Hekim ölümlerinin yüzde 96,9’u erkek, hemşire ve ebe ölümlerinin yüzde 87,1’i kadındı.

-50 yaş altı ölümlerin yüzde 28’i kadındı.

-Aktif çalışan hekimlerin yüzde 56,8’i, diş hekimlerinin yüzde 92’si, eczacıların yüzde 98,3’ü özel kurumlarda çalışmaktaydı.

-Aktif sağlık çalışanlarının yüzde 24,1’i, özel sektörde çalışanların yüzde 47,7’si 65 yaş ve üzerindeydi.

-Aktif sağlık çalışanlarından 34 yaş ve altındakilerin yüzde 33,3’ü, 35-49 yaş arasındakilerin yüzde 41,7’si işçi statüsündeydi.

-Hekimlerin 19’u aile hekimi, 21’i işyeri hekimiydi.



