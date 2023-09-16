Maltepe’de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 6 yaralı, 24 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde iki grup arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 7 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’i hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.