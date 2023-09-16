Samanyolu Haber /Gündem / Maltepe’de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 6 yaralı, 24 gözaltı /16 Eylül 2023 00:36

Maltepe’de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 6 yaralı, 24 gözaltı

İstanbul Maltepe'de trafik nedeniyle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili 24 kişiyi gözaltına aldı.

SHABER3.COM

Alınan bilgiye göre, İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde iki grup arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’i hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Maltepe’de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 6 yaralı,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:44:14