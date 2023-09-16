Samanyolu Haber /Spor / Derin Toparlak’tan Akdeniz Plaj Oyunları’nda altın madalya /16 Eylül 2023 00:19

Derin Toparlak’tan Akdeniz Plaj Oyunları’nda altın madalya

Derin Toparlak'tan Akdeniz Plaj Oyunları'nda altın madalya... 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda paletli yüzme branşı 200 metre su üstü kategorisinde Türk milli sporcu Derin Toparlak, altın madalyanın sahibi oldu.

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Yunanistan’da düzenlenen 3. Akdeniz Plaj Oyunları’nda paletli yüzme branşı 200 metre su üstü kategorisinde Türk milli sporcu Derin Toparlak, altın madalya kazandı.

Yunanistan’da 9-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen organizasyona katılan Derin Toparlak, paletli yüzme dalında 200 metre su üstü kategorisinde birinci olarak şampiyon oldu. Bakırköy Ata Spor Kulübü’nde mücadele eden milli sporcu, 1:24.64’lük derecesiyle altın madalyayı kazandı. Fransız Colas Zugmeyer, 1:24.95’lik derecesiyle ikinci sırada yer alarak gümüş madalya elde etti, İtalyan sporcu Lorenzo Caronno ise 1:25.29’luk derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Daha önce 400 metre su üstü kategorisinde yarışan Toparlak, bu dalda gümüş madalya kazanmıştı.

ADASU RAMAZANOĞLU’NDAN BRONZ MADALYA

Ayrıca organizasyonda 400 metre su üstü kategorisinde yarışan Adasu Ramazanoğlu, bronz madalya kazandı. Ramazanoğlu, 3:24.53’lük derecesiyle podyumun üçüncü basamağında yer aldı. Bu kategoride altın madalya 3:20.01’lik derecesiyle İtalyan Silvia Sevignani’ye giderken, gümüş madalyayı Yunan sporcu Athanasia Karatsivi aldı (3:22.23).
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