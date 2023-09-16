Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Jin-ho Jo ve Omar Fayed Novi Pazar’a kiralandı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında altyapıda forma giyen Güney Koreli oyuncu Jin-ho Jo’yla profesyonel sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli ekip, Mısırlı Omar Fayed’i de sezon başında kadrosuna katmış, bu futbolcu için “Yüksek potansiyelli bir yetenek” değerlendirmesi yapmıştı.





>20 yaşındaki Jin-ho Jo, 2022 yılının mart ayında Güney Kore’nin Jeonbuk takımından sarı lacivertli takımın altyapısına transfer edilmişti. Fenerbahçe U19 takımında 36 maça çıkan Güney Koreli futbolcu 2 gol, 4 asistle oynadı. Jo’nun sarı lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe’de genç isimlerden Mısırlı futbolcu Omar Fayed ve akademiden yetişen Jin-ho Jo’nun Sırbistan ekibi Novi Pazar’a kiralandığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan'ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.20 yaşındaki Omar Fayed ise yaklaşık bir ay önce Mısır’ın El Mokawloon takımından transfer edilmişti. Fayed, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.