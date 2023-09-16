Samanyolu Haber /Dünya / Fosil yakıt çağında "sonun başladığı" duyuruldu /16 Eylül 2023 10:22

Fosil yakıt çağında "sonun başladığı" duyuruldu

IEA, yeşil enerjiye yapılan yatırımların artması, elektrikli araçların benimsenmesinin hızlanması ve Çin'de kömür yatırımlarının yavaşlamasının fosil yakıtlara olan talebin azalacağına işaret ettiğini belirtti.

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), son tahminlere göre fosil yakıt çağının sona ermekte olduğunu duyurdu.

IEA, yeşil enerjiye yapılan yatırımların artması, elektrikli araçların benimsenmesinin hızlanması ve Çin'de kömür yatırımlarının yavaşlamasının fosil yakıtlara olan talebin azalacağına işaret ettiğini belirtti.

Ajansa göre sektör, özellikle dünya çapında hükümetler tarafından yapılan uygulamalar ve politikalar nedeniyle üretimin azaldığını 2030'dan önce görebilir.

"Talepte zirve hızla yaklaşıyor"

"Fosil yakıtlara olan talebin önümüzdeki yıllarda zirve yapacağına inanıyorum." diyen IEA Direktörü Fatih Birol, "Bu yeni bir iklim politikaları olmadan sadece mevcut düzenlemelerle bile geçerli. Fosil yakıt üretiminin zirvesi, analistlerin sadece birkaç yıl önce tahmin ettiğinden çok daha erken geliyor." ifadelerini kullandı.

Bu tarihin öne kaymasındaki diğer önemli bir etken de Çin'in yenilenebilir enerjilere, nükleer enerjiye ve elektrikli araçlara odaklanmaya karar vermesi oldu.

Diğer önemli bir faktör de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Avrupa ülkelerinin yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapması oldu.

Ancak IEA Başkanı bu gelişmenin "doğru yönde atılmış bir adım" olduğunu fakat küresel ısınmanın sonu anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi. Fosil yakıtların sona ermesi küresel ısınmanın 1.5°C ile sınırlandırılmasını mümkün kılmıyor.
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