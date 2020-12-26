Samanyolu Haber /Ekonomi / Mansur Yavaş'tan asgari ücret kararı /26 Aralık 2020 23:49

Mansur Yavaş'tan asgari ücret kararı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personeli için asgari ücret tutarını net 3 bin 100 TL olarak belirlediklerini duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28 Aralık'ta gerçekleşecek son toplantısı öncesinde, belediye personelinin asgari ücretinin 3100 olarak belirlendiğini açıkladı. 

Yavaş şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3.100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kısa süre önce şahsi Twitter hesabından asgari ücretin net 3 bin 100 lira olması gerektiğini ifade etmişti.
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