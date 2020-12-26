Mansur Yavaş'tan asgari ücret kararı





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28 Aralık'ta gerçekleşecek son toplantısı öncesinde, belediye personelinin asgari ücretinin 3100 olarak belirlendiğini açıkladı.





Yavaş şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3.100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."



