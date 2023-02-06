Samanyolu Haber /Gündem / Maraş, Diyarbakır, Malatya... Yıkılmış bina haberleri geliyor /06 Şubat 2023 06:34

Maraş, Diyarbakır, Malatya... Yıkılmış bina haberleri geliyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından henüz sağlıklı bilgiler alınamıyor. Bununla birliklte Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Malatya gibi illerden yıkılan binalarla ilgili haberler geliyor. Can kayıpları, yaralılar ve enkaz altında kalanlarla ilgili henüz net rakamlar yok.

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Birçok ilde hissedilen depremin ardından ilk yardım, itfaiye ve polis ekiplerine çok sayıda ihbar ulaştı. Kaharamanmaraş'ın yanı sıra çevre illerden de yıkılan bina haberleri geliyor. 

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Diğer yandan Malatya'da da çöken binalar oldu. Olay yeri arama kurtarma ekipleri ve ilk yardım ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. 

Deprem nedeniyle Osmaniye'de bir sitede bulunan bina yıkıldı. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgede arama çalışması başlatıldı. Panik havasının devam ettiği kentte başka bir binanın daha yıkılma ihtimalinin olduğu belirtildi.
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