Maraş, Diyarbakır, Malatya... Yıkılmış bina haberleri geliyor

Birçok ilde hissedilen depremin ardından ilk yardım, itfaiye ve polis ekiplerine çok sayıda ihbar ulaştı. Kaharamanmaraş'ın yanı sıra çevre illerden de yıkılan bina haberleri geliyor.





Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.





Diğer yandan Malatya'da da çöken binalar oldu. Olay yeri arama kurtarma ekipleri ve ilk yardım ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor.





Deprem nedeniyle Osmaniye'de bir sitede bulunan bina yıkıldı. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgede arama çalışması başlatıldı. Panik havasının devam ettiği kentte başka bir binanın daha yıkılma ihtimalinin olduğu belirtildi.

