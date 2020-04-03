Samanyolu Haber /Ekonomi / Mart enflasyonu açıklandı /03 Nisan 2020 10:25

Mart enflasyonu açıklandı

Enflasyon martta yüzde 0.57 artarken, yıllık bazda yüzde 11.86 oldu.

SHABER3.COM

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0.57, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8.50 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13.33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12.61 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0.57, Yİ-ÜFE yüzde 0.87 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2.29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.86 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 3.22, geçen yılın mart ayına göre yüzde 8.50 arttı.
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