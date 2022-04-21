Samanyolu Haber /Dünya / 'Maske Kararı' temyiz yolunda /21 Nisan 2022 10:03

'Maske Kararı' temyiz yolunda

ABD Adalet Bakanlığı, toplu taşıma mekanları ve uçaklarda maske zorunluluğunu sona erdiren mahkeme kararını temyize götüreceğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, temyiz kararının, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) maske uygulamasına hala gerek olduğu şeklindeki değerlendirmesi üzerine alındığı bilgisini verdi.

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Florida eyaletindeki bir bölge mahkemesi yargıcı geçen Pazartesi günü, uçaklar, trenler ve diğer toplu taşıma mekanlarını kapsayan zorunluluğun yasadışı olduğuna hükmetmişti. Adalet Bakanlığı da, CDC’nin 14 aydır yürürlükte olan uygulamaya hala ihtiyaç duyulduğunu tespit etmesi halinde kararı temyiz edeceğini belirtmişti.

CDC bugün yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı’ndan temyiz adımını atmasını istediğini ve “kapalı ortamdaki toplu taşıma mekanlarında maske zorunluluğunun kamu sağlığı için gerekli olduğunu” kaydetti.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Anthony Coley Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CDC’nin bu değerlendirmesinin ardından, bakanlığın temyiz başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Toplu taşımada maske şartı, Biden yönetiminin COVID-19’un yayılmasını önlemeyi amaçlayan kilit uygulamalarından biri konumunda.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki dün gazetecilere yaptığı açıklamada, halkı maske takmaya teşvik etmeyi sürdürdüklerini söylemiş, “Kamu sağlığını ilgilendiren kararları mahkemeler değil kamu sağlığı uzmanları vermeli” diye konuşmuştu. Ancak Başkan Joe Biden’ın, Psaki’nin bu açıklamasından kısa süre sonra, yolcuların uçaklarda maske takmaya devam etmelerinin gerekip gerekmediği sorusuna, “Bu onlara bağlı” yanıtını vermesi dikkat çekmişti.
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