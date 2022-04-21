Samanyolu Haber /Politika / Yavru Vatan'da hükümet düştü /21 Nisan 2022 10:06

Yavru Vatan'da hükümet düştü

Kuzey Kıbrıs'ta Şubat ayında iş başına gelen koalisyon hükümeti dağıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul ettiğini açıkladı.

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DW'nin haberine göre, Uluslarası toplum tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs'ta hükümet istifa etti. Devlet televizyonu BRT, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hükümetin istifasını kabul ettiğini duyurdu. Haberde, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun bakanlar kurulunda değişikliğe giderek, Maliye Bakanı Sunat Atun'u görevden almak istediği, ancak Cumhurbaşkanı Tatar'ın bu değişikliğe onay vermemesi üzerine hükümetin istifasını açıkladığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti Şubat ayı sonunda kurularak iş başına gelmişti. Ocak ayında yapılan erken genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın partisi olan UBP birinci olarak çıkmayı başarmış, ancak hükümeti kurmak için gereken milletvekili sayısına ulaşamamıştı. Bunun üzerine bir koalisyon hükümeti kurulmuştu.

UBP, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen bir parti. Parti ikiye bölünmüş adada iki devletli bir sistemi savunuyor.

Kıbrıs, 1974'de Yunanistan'da meydana gelen askeri darbe ve Türkiye'nin askeri müdahelesi neticesinde ikiye bölündü. Adanın kuzeyi Türkiye tarafından ayrı devlet olarak tanınıyor. Güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti ise 2004 yılıdan bu yana Avrupa Birliği'ne üye.
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