Samanyolu Haber /Gündem / Mazlumların Meclis’teki sesi Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden Mecliste /15 Mayıs 2023 10:42

Mazlumların Meclis’teki sesi Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden Mecliste

TBMM'de insan hakları konusunda yaptığı mücadele ile hatırlanan Ömer Faruk Gergerlioğlu Yeşil Sol Parti'den Kocaeli Milletvekili seçildi.

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Yeşil Sol Parti’nin Kocaeli Milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeniden seçilerek Meclis’teki yerini aldı.

İNSAN HAKLARI MÜCADELESİNİN ÖNEMLİ İSMİ
Geçen dönem Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili olarak TBMM’de insan hakları mücadelesinin önemli isimlerinden biri olarak en çok öne çıkan vekillerden biri olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeniden seçilerek Meclis’teki yerini aldı.

KOCAELİ’NDEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ
Resmi olmayan kesin sonuçlara göre AKP Kocaeli’de 6, CHP 4, İYİ Parti 1, MHP 1, Yeniden Refah Partisi 1 milletvekili çıkarırken Yeşil Sol Parti ise 1 milletvekili çıkarmayı başardı.

TBMM’DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
TBMM’de yürüttüğü insan hakları eksenli mücadele adından söz ettiren Gergerlioğlu, Cumhur İttifakı’nın en çok rahatsız eden isimlerden biri olmuştu. Hakkındaki bir dava nedeniyle TBMM’den yaka paça çıkarılan Gergerlioğlu, tutuklanarak cezaevine konulmuş, ancak Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla hapisten çıkarak Meclis’e geri dönmüştü.
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