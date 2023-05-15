Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin risk primini yükseldi /15 Mayıs 2023 10:31

Türkiye'nin risk primini yükseldi

Standard & Poors'a göre, Türkiye'nin 5 yıllık risk primi ilk fiyatlamalarda 70 baz puan yükseldi. Dolar/TL ise seçim sonrası yeni haftaya 19,61 seviyesinden başladı.

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Seçim sonrasında piyasalarda ilk fiyatlamalarda kur tarafında yatay bir görünüm izlenirken, risk primi yükseldi. Türkiye'nin 5 yıllık risk temerrüt takası 70 baz puan artışla 574 baz puanı gördü. Böylelikle risk primi 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dolar/TL ise seçim sonrası yeni haftaya 19,6196 seviyesinden başladı.

Standard & Poors (S&P) Global Market Intelligence'a göre, Türkiye'nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) Cuma günkü seviyelerden 105 baz puan artarak 597'ye yükseldi. Bu Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviye.

Türk Lirası son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.
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