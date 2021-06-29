McAfee'nin ölüm nedeni intihar

İspanyol basınının otopsiye katılan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, John McAfee hücresinde kendisini asarak yaşamına son verdi. İntihara meyilli olmadığı öne sürülen 75 yaşındaki McAfee geliştirdiği antivirüs yazılımı ile adını duyuran iletişim teknolojileri güvenlik şirketi McAfee'nin sahibiydi.







İspanyol mahkemesi, Barselona'nın kuzey batısındaki Brians Cezaevi'nde tutulan Amerikalı iş insanının hakkındaki suçlamalardan yargılanmak üzere ABD'ye iadesine karar vermişti.





McAfee kimdir, neyle suçlanıyordu?





ABD Adalet Bakanlığı 2014-2018 yılları arasında vergi kaçırma ve danışma hizmeti verdiği sırada kriptopara desteklemekten dolayı elde ettiği geliri beyan etmeyerek vergi iadesi dosyasında kasten hata yapmaktan dolayı yargılanmak üzere İspanyol makamlarından McAfee'nin iadesini talep etmişti.





Geçtiğimiz ekim ayında Barselona havaalanında tutuklanan McAfee'nin iade kararının gerçekleşmesi için İspanyol Kabinesi'nin onayı gerekiyordu. Ayrıca karara ilişkin temyiz hakkı da bulunuyordu.





Kamuoyunda uyuşturucu, silah ve özel hayatıyla gündeme gelen, Karayip adalarında yasa dışı ilişkileri ile bilinen ve Belize'de komşusunun cinayetiyle ilgili adı geçen McAffee, 2018 Amerikan başkanlık seçimlerinde Liberalci Parti'den aday olduğunu açıklamış ve kampanyasında kritptopara kullanımını destekleyeceğini duyurmuştu.





1980'de antivirüs yazılım şirketini kuran ancak 1990'da ayrılan McAfee'nin kişisel servetinin bir dönem 100 milyon doları geçtiği tahmin ediliyor.