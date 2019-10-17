Samanyolu Haber /Gündem / Meclis Başkanvekili Sancar, Destici'yi salondan attı, kendisi de hastaneye kaldırıldı /17 Ekim 2019 09:40

Meclis Başkanvekili Sancar, Destici'yi salondan attı, kendisi de hastaneye kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu'nda oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar, tansiyonunun yükselmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TBMM Başkanvekili Sancar, hakaret eden Destici'yi Meclis'ten attı

TBMM'de oturumu yöneten Meclis Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar'ın kendisine söz vermemesine tepki gösteren BBP'li Mustafa Destici, 'Kobani’de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz' demiş, ardından Sancar Destici'yi salondan atmıştı. 

Olayın ardından Meclis'te Yargı Paketi görüşmeleri devam ederken, oturumu yöneten Sancar, kendisini iyi hissetmediği için oturuma ara verdi. Tansiyonu yükselen Sancar'a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Sancar, müdahaleye rağmen tansiyonunun inmemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

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