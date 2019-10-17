Meclis Başkanvekili Sancar, Destici'yi salondan attı, kendisi de hastaneye kaldırıldı

TBMM'de oturumu yöneten Meclis Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar'ın kendisine söz vermemesine tepki gösteren BBP'li Mustafa Destici, 'Kobani’de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz' demiş, ardından Sancar Destici'yi salondan atmıştı.





Olayın ardından Meclis'te Yargı Paketi görüşmeleri devam ederken, oturumu yöneten Sancar, kendisini iyi hissetmediği için oturuma ara verdi. Tansiyonu yükselen Sancar'a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Sancar, müdahaleye rağmen tansiyonunun inmemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.



