Meclis'te TSK ile ilgili yeni karar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2022'den itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Tezkerede 2008 yılında Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki korsanlık vakalarına karşı alınan Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları hatırlatıldı.TBMM'nin, 10 Şubat 2009'da TSK unsurlarının söz konusu bölgede görev yapması için 1 yıl izin verdiği belirtildi. Bugüne kadar birer yıllık yetki süresinin 12 kez uzatıldığı aktarıldı.Tezkerede BMGK'nin bölgeye ilişkin kararlarının süresinin son olarak 3 Aralık 2021'de 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.TBMM Genel Kurulunda kabul edilen tezkere ile TSK deniz unsurlarının Aden Körfezindeki görev süresi 1 yıl daha uzatılmış oldu.