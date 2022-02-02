Samanyolu Haber /Gündem / O projeyle ilgili durdurma kararı çıktı /02 Şubat 2022 21:13

O projeyle ilgili durdurma kararı çıktı

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) tarafından açılan davaya ilişkin derneğin itirazını kabul eden Ordu 1'inci İdare Mahkemesi “Kıyı Düzenleme ve Rekreaktif Amaçlı Dolgu” projesinin yürütmesini durdururken, davanın duruşması 21 Şubat tarihinde görülecek.

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Evrensel'de yer alan habere göre Ordu Altınordu İlçesi’nde Taşbaşı, Düz, Şarkiye, Bahçelievler, Akyazı ve Durugöl Mahallelerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan ve bir bölümü bitirilen “Kıyı Düzenleme ve Rekreaktif Amaçlı Dolgu” projesi hakkında “Yürütmeyi Durdurma” kararı verildi. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) tarafından açılan davaya ilişkin derneğin itirazını kabul eden Ordu 1'inci İdare Mahkemesi projenin yürütmesini durdururken, davanın duruşması 21 Şubat tarihinde görülecek.
PROJE DURDURULDU

Mahkeme kararında projeyle ilgili verilen “Çevresel Etki, Değerlendirmesi olumu kararı”nın bilimsel ve teknik açıdan değerlendirme yapılabilmesi için yeterli niteliklere haiz olmadığı belirtildi. ÇED raporunun olumlu veya olumsuz etkileri tanımlayabilmek için yeterli veri tabanı oluşturmadığı belirtilen kararda, “Kent kültürü ve alan içindeki yaya sirkülasyonuna yönelik riskleri değerlendirmeği, kentle çok ilişkisi kurulmadan jeoloji mühendisliği ve şehir planlaması açısından yerinde olmayan ÇED olumlu kararında hukuka uygun bulunmadığı kararına varılmıştır. Çevresel ve ekonomik zararlara neden olacağından, uygulanması halinde telafisi güç zararlara doğurabileceği de açıktır. Bu nedenle dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
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