Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yeni kar yağışı açıklaması /02 Şubat 2022 21:16

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yeni kar yağışı açıklaması

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirdeki son hava tahminiyle ilgili bilgiler aktardı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün raporuna göre, sağanak yağışların kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olmasının, rüzgarın ise kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesinin beklendiğini kaydetti.

Meteorolojinin son değerlendirmesine göre, halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası'ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli olmasının beklendiğini aktaran Yerlikaya, "Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmura, yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.
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