Samanyolu Haber /Gündem / CHP cephesinden Kavala açıklaması /02 Şubat 2022 21:21

CHP cephesinden Kavala açıklaması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) alınan yeni Osman Kavala kararı sonrasında bir açıklama da CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz'den geldi. Çeviköz, "CHP olarak, insan hakları ihlallerinin karşısında olduğumuzun altını bir kez daha çiziyor, hukuksuz bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakılan Osman Kavala’nın AİHM’nin de kararı doğrultusunda derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, birleştirilen Gezi-Çarşı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın dosyasının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) havale edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Çeviköz, açıklamasında şunları kaydetti:

"DİKKATLE İNCELENMİŞTİR"

“Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin AİHM’nin Osman Kavala kararıyla ilgili ihlal prosedürü başlatma konusunda oyçokluğu ile aldığı kritik karar tarafımızca dikkatle incelenmiştir.

"Söz konusu karar, Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyelik statüsünü olumsuz şekilde etkileyecek ve ülkemizin Avrupa Konseyi’nden ihracına kadar varabilecek bir ihlal sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan Türkiye’nin böyle bir süreç ile karşı karşıya bırakılması üzücüdür.

"KARAR, OSMAN KAVALA DAVASINI AŞTI"

"Söz konusu karar, Osman Kavala davasını aşarak Türkiye’nin uluslararası kurumlar nezdindeki geleceğini etkileyen bir boyuta evrilmiştir. Bu karara itiraz ederken Türkiye’nin iç işlerine veya bağımsız yargı sürecine müdahale edildiği şeklinde iddialarda bulunulması ise AİHM’nin kararının içeriğini anlamazdan gelmek ve Anayasa’mızın 90. maddesini hiçe saymaktan başka sonuç doğurmamaktadır.

"CHP olarak, insan hakları ihlallerinin karşısında olduğumuzun altını bir kez daha çiziyor, hukuksuz bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakılan Osman Kavala’nın AİHM’nin de kararı doğrultusunda derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtiyoruz.”
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