CHP cephesinden Kavala açıklaması

"DİKKATLE İNCELENMİŞTİR"





"KARAR, OSMAN KAVALA DAVASINI AŞTI"





CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, birleştirilen Gezi-Çarşı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın dosyasının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) havale edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Çeviköz, açıklamasında şunları kaydetti:“Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin AİHM’nin Osman Kavala kararıyla ilgili ihlal prosedürü başlatma konusunda oyçokluğu ile aldığı kritik karar tarafımızca dikkatle incelenmiştir."Söz konusu karar, Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyelik statüsünü olumsuz şekilde etkileyecek ve ülkemizin Avrupa Konseyi’nden ihracına kadar varabilecek bir ihlal sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan Türkiye’nin böyle bir süreç ile karşı karşıya bırakılması üzücüdür."Söz konusu karar, Osman Kavala davasını aşarak Türkiye’nin uluslararası kurumlar nezdindeki geleceğini etkileyen bir boyuta evrilmiştir. Bu karara itiraz ederken Türkiye’nin iç işlerine veya bağımsız yargı sürecine müdahale edildiği şeklinde iddialarda bulunulması ise AİHM’nin kararının içeriğini anlamazdan gelmek ve Anayasa’mızın 90. maddesini hiçe saymaktan başka sonuç doğurmamaktadır."CHP olarak, insan hakları ihlallerinin karşısında olduğumuzun altını bir kez daha çiziyor, hukuksuz bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakılan Osman Kavala’nın AİHM’nin de kararı doğrultusunda derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtiyoruz.”