Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ali Şengül'ün tedavisinde son durum /12 Mayıs 2021 19:14

Mehmet Ali Şengül'ün tedavisinde son durum

Nisan ayı başlarında Covid-19 pozitif çıkan Mehmet Ali Şengül'ün tedavisine devam ediliyor.

SHABER3.COM

Hizmet Hareketi'nin önde gelen isimlerinden olan, yazar ve fikir insanı Mehmet Ali Şengül'ün hastanedeki Covid-19 tedavisi devam ediyor.

Doktorlar Şengül'e  uyguladıkları tedavi yöntemiyle değerleri kontrol altında ve stabil tutmaya çalışıyor. Şengül ağabey tedaviye olumlu karşılık vermekle birlikte sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yakınları Mehmet Ali Şengül'ün şifa bulması için sevenlerinden dua talep ediyor. 
Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri yine samanyoluhaber.com'dan takip edebilirsiniz.
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