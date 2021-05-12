Mehmet Ali Şengül'ün tedavisinde son durum

Hizmet Hareketi'nin önde gelen isimlerinden olan, yazar ve fikir insanı Mehmet Ali Şengül'ün hastanedeki Covid-19 tedavisi devam ediyor.







Doktorlar Şengül'e uyguladıkları tedavi yöntemiyle değerleri kontrol altında ve stabil tutmaya çalışıyor. Şengül ağabey tedaviye olumlu karşılık vermekle birlikte sağlık durumu ciddiyetini koruyor.





Yakınları Mehmet Ali Şengül'ün şifa bulması için sevenlerinden dua talep ediyor.

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