Mehmet Aslantuğ, TİP’ten milletvekili adayı oldu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini açıkladı. Baş, söz konusu paylaşımında, “Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



TRT DİZİSİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI



Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu. Kanalın kendisiyle çalışmak istemediğini belirten Aslantuğ, “Gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular.” ifadelerini kullanmıştı.

