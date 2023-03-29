Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Aslantuğ, TİP’ten milletvekili adayı oldu /29 Mart 2023 19:18

Mehmet Aslantuğ, TİP’ten milletvekili adayı oldu

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TİP’ten milletvekili adayı oldu. Gelişmeyi TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından duyurdu. Teklifin partiden gittiği öğrenildi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini açıkladı. Baş, söz konusu paylaşımında, “Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TRT DİZİSİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu. Kanalın kendisiyle çalışmak istemediğini belirten Aslantuğ, “Gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular.” ifadelerini kullanmıştı.
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