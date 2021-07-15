Melih Bulu görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir öğrenciler ve akademisyenler tarafından protesto edilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu kararname ile görevinden aldı. Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.







Melih Bulu 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.





Rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenlerin gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.





En son, gözaltına alınan öğrenciler, yaptıkları açıklamada, Avrupa üniversitelerinden aldıkları burslara rağmen, haklarındaki yurt dışına çıkma yasağı nedeniyle gidemedikleri ve eğitim haklarının gasp edildiğini dile getirmişti.





Ortada bir iddianamenin olmaması nedeniyle özgürlüklerinin kısıtlandığını ifade eden öğrenciler, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza yükümlülüğü şartıyla kendileriyle ile benzer durumda olan bir çok öğrencinin eğitim hakkının gasp edildiğine dikkat çekmişti.





Melih Bulu kimdir?





15 Ağustos 1970, Kırıkkale doğumlu Prof. Dr Melih Bulu, İstinye Üniversitesi kurucu rektörlüğünü yaptı. Daha sonra Haliç Üniversitesi'nde bir yıla yakın rektörlük yaptı ve ardından 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atandı.





Orta Doğu Teknik Üniversitesi mühendislik fakültesinden mezun olan Bulu, yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünde tamamladı.





2009 yılında AKP'den İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı olan Melih Bulu, bu yüzden tepki almıştı.





Bulu, atamasının "siyasi" olduğuna yönelik eleştirilere "Siyasete CHP'de başladım" sözleriyle cevap vermişti:





"Ben siyasete hep bir akademisyen gözlüğü ile bakan birisiyim. Aslında şimdi söyleyeceklerim birçok insanı şaşırtacak, ben siyasete ODTÜ'de okurken CHP'de başladım. Bunlar da biliniyor ama görünmüyor. Beni hep AK Partili olarak yansıtıyorlar"







