Meral Akşener: Lami cimi yok, seçimi kaybettik!

- Bugün burada kiraz festivalindeyiz. Kirazın maalesef 75 liradan açılıp ertesi gün 35 liraya düşürülüp sonra da siz bilirsiniz canım diyerek üreticiyi çiftçiyi iki büklüm eden bir sistemin mağdurları olarak karşımdasınız. Bugün kirazda yaşadıklarınızı Türkiye fındıkta da yaşıyor, Türkiye başka ürettiği her türlü üründe de yaşıyor. Yarın arpada da pancarda da yaşadı yaşayacak.











- An itibariyle seçmen olup, canı istediği gibi seçmenlere istediğini söyleyebilir ama talep eden, bu ülkeyi yönetmek için yola çıkan, bu aziz milletin dertlerini, taleplerini, ihtiyaçlarını anlamak o milletin tercihlerine saygı duymak zorundadır.





- Biz seçimi kaybettik, Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Şimdi ben, ders alıp, hatalardan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etme mecburiyetimiz var. Bugün Türkiye’de muhalefeti, bir şamar oğlana çeviren bir tutum var. O da şu; sürekli özeleştiri vereceksiniz….





- 8 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve muhalefet bu geçmiş hesaplaşması ile maalesef baş başa bırakılmıştır. Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Sonuç itibariyle; kaybettik, lamı cimi yok. Kaybettik.





- Bu kaybetmeyi ‘seçmen bize neden oy vermedi’ diyerek, böyle bir saygısız dille aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmenim, milletim öyle karar verdi; can baş üstüne. Bize düşen nedir? Şimdi, bize düşen nedir? Bu sesi daha iyi dinlemek.





- Bizim İYİ Parti olarak, bundan sonraki yolculuğumuzu söylüyorum. Bizim medyamız yok, bizim trollerimiz de yok, bizim gazetecilerimiz de yok. Bizim kesinlikle herkese parmak sallayan, üst düzey derin, büyük, elit insanlarımız da yok. İyi ki de yok.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Isparta’da düzenlenen 45. Uluborlu Kiraz Festivali’nde konuştu. 14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener’in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:- Şimdi temel soru şu, yeni bir seçim geçirdik. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı olarak seçime katıldık. Milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir.