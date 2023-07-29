1986'da kaybolan dağcının cesedi bulundu

ERİYEN BUZULLAR İTALYA-İSVİÇRE SINIRINI DA DEĞİŞTİRDİ





İsviçre'nin Matterhorn dağına yakın bir buzulda bulunan insan kalıntılarının 1986 yılından bu yana kayıp olan Almanyalı bir dağcıya ait olduğu teyit edildi. Polis, dağcının adını açıklamazken, 1986 yılında dağda kaybolan erkek dağcının kaybolduğunda 38 yaşında olduğunu ve bir yürüyüş sırasında kaybolduğunu belirtti.BBC'nin aktardığına göre, 1986 yılından bu yana kayıp olan dağcının bulunması, iklim krizi sebebiyle eriyen dağ buzullarının beraberinde getirdiği son buluntu oldu. Dağcının cesedi temmuz ayının başında Zermatt üzerindeki Theodul buzulundan geçen bir grup dağcı tarafından bulunmuştu. Dağcılar, buzulun üzerinde bir yürüyüş ayakkabısı ve krampon görmüştü. Buluntular üzerinde yapılan DNA testi, cesedin ismi henüz açıklanmayan ve 37 yıldır kayıp olan dağcıya ait olduğunu gösterdi.Almanyalı dağcı için o dönemde başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının başarısız olduğu ifade edilirken, 2014 yılında da Britanyalı dağcı Jonathan Conville'in cesedi bir helikopter pilotu tarafından havadan tespit edilmişti. Conville de 1979 yılından bu yana kayıptı. Bundan bir yıl sonra ise Matterhorn buzulunun uç kısmında iki Japonyalı dağcının cesedi bulunmuş, bu iki dağcının da 1970'te bir kar fırtınasında kaybolduğu belirtilmişti.Dağ buzullarının erimesi 2022 yılında İsviçre ve İtalya arasındaki sınırın bile değişmesine sebep oldu. Buna göre, iki ülke arasındaki sınır 'drenaj ayrımı'nda, yani eriyen suyun ülkelerden birine doğru aktığı nokta olarak belirlenmişti. Fakat buzulun erimesi bu drenaj ayrımının da konumunu değiştirdi. Böylelikle daha önce İtalya'da olan Rifugio Guide del Cervino dağı, teknik olarak İsviçre'nin olmuş oldu. Bu olayın ardından iki ülke heyetleri yeni sınırı nasıl çizmeleri gerektiğini müzakere etmeye başladı.