Meral Akşener'den Suriyelilerle ilgili yeni açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin düzenlediği “Suriyeliler Ülkelerine Dönecek" başlıklı çalıştayda konuştu.





Akşener "Geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh gelecek sunmak için geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor" dedi. Akşener, partisinin 3 aşamadan oluşan "Geri Dönüş Planı" olduğunu söyledi.





'SURİYE HÜKÜMETİYLE GÖRÜŞÜLECEK'





Akşener, "Planın ilk aşaması, kalıcı çözüm için gereken adımların atılabilmesi için ihtiyaç duyulacak hazırlık dönemini tanımlıyor. Bu dönemde, 'Açık Kapı Politikası' uygulamasına son verilecek. Geçici koruma altındaki Suriyelilere, vatandaşlık verilmeyeceği ilan edilecek. Suriye yönetimi ile aracısız resmi görüşmeler daha fazla gecikmeden başlatılacak. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sahip olduğu ruhsatsız iş yerleri kapatılacak, ruhsatlı olan ticari kuruluşlar ise denetlenecek. Bayram ziyareti, ticaret veya çeşitli nedenlerle ülkelerine giden geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşlerine, mevcut kanunlara uygun olarak izin verilmeyecek" dedi.





Hazırlık aşamasının tamamlanıp, geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili durumun kontrol altına alınmasından sonra planın ikinci aşamasıyla eve dönüş sürecini başlatacaklarını belirten Akşener, ikinci ve üçüncü aşamayı şöyle özetledi:





"İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından geri dönüş sürecine paydaş olabilecek kamu kurum ve kuruluşları ile eş güdüm sağlanarak, 'Geri Dönüş Strateji ve Eylem Planı' ivedilikle hazırlanacak. Şam hükümeti ile ortaklaşa kurulacak bir komisyon aracılığıyla geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye'ye göç etmeden önce yaşadıkları evlerine, köy, kasaba veya şehirlere geri dönmeleri için uygun şartlar oluşturulacak. Ülkemizde herhangi bir kaydı olmayan Suriyeliler için 3 aşamalı 'Sınır Dışı Prosedürü' hazırlanacak."





Akşener planın üçüncü ve son aşamasında ise geçici koruma altındaki Suriyelilerin geri dönüş sürecinin kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için atılacak adımlara odaklanacaklarını söyledi.