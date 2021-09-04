Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası kaç baz puan faiz indirecek? /04 Eylül 2021 11:38

Merkez Bankası kaç baz puan faiz indirecek?

Kendi kişisel Youtube kanalında gündemi yorumlayan ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, enflasyonun yükselmesi sonrasında reel faizin hükmünün kalmadığına dikkat çekerek, artık bugünden itibaren Merkez Bankası’nın ne kadar faiz indireceğinin konuşulacağının altını çizdi.

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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 19,25’e çıktı. Merkez Bankası’nın “reel faiz” sözünün hükmü kalmadı. 23 Eylül’de nasıl bir karar alınacak? Faiz indirimi işareti verildiğine göre dolar/TL paritesi ne olacak? Dolar için 8,28 TL havada yakıt ikmaliydi. Altın ons 1829 dolar kritik eşiğini geçti. Gümüş de yükseliyor.

KAVCIOĞLU SESSİZ KALDI
İki gün önce bankacılarla bir araya gelen Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, eski dili tamamen değiştirdi ve verilen sözleri de geri çekti. Enflasyonda belirgin düşüş bekliyorlar ve orta vadeli hedeflere yönelmiş durumdalar. “Beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde politika faizi belirleyecek misiniz?” sorusuna mukabil “evet” ya da “hayır” demeyi reddetti.

ELEKTRİK ZAMMI YOLDA
BOTAŞ, 1 Eylül’den itibaren sanayi tarifesine yüzde 15, doğalgaz santrallerine uygulayacağı tarifeye de yüzde 15 zam yaptı. Ekimde elektrik zammı göründü. Meskenlerin tükettiği doğalgaza da zam gelecek. Bugünden itibaren TCMB faizi indirip indirmeyeceğini değil, kaç baz puan indireceğini müzakere edecek.


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