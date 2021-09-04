İşte yük treninin minibüse çarpma anı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.





Bilal Küllü idaresindeki 59 ADJ 755 plakalı fabrika servisinde hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri de belli oldu. Kazada, Yaşar Cüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu, Hülya Dinçkol isimli 6 kişi hayatını kaybetti.