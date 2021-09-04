AKP'den sosyal medyaya yeni ayar

Muhalefetten "Haberleşme özgürlüğüne büyük engel gelecek, sosyal medyaya sansür uygulanacak" endişelerinin yükseldiği bir dönemde AKP, yeni sosyal medya düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı.





AKP'nin "Yalan haber, dezenformasyon, provokasyon ve linçle" mücadele gerekçesiyle üzerinde çalıştığı yeni sosyal medya düzenlemesi için Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, RTÜK ve milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantılar devam ediyor.





Parti yönetimi; muhalefetin yanı sıra kamuoyundan gelen "İnternete erişim engeli mi geliyor, sosyal medya paylaşımları yüzünden hapis cezaları mı artırılıyor?" endişelerinin karşılığı olmadığında ısrar ediyor ve "Herkes ve her kurum paylaştıklarından sorumlu olacak. Hiç kimse kişileri ve kurumları hedef alamayacak" görüşüyle yeni sosyal medya düzenlemesine ilişkin toplantıları ay sonuna kadar sürdürecek.





DW Türkçe'nin AKP kurmaylarından edindiği bilgilere göre bugüne kadarki toplantılarda sosyal medya için yasal düzenleme oluşturulurken en çok konuşulan, müzakere edilen konu Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların dezenformasyon olup olmadığına kimin, nasıl karar vereceği oldu.





"Kamu vicdanını temsil edecek kurum"

Toplantılarda, sosyal medya platformlarında yapılan farklı paylaşımları, internet haber sitelerinde yayınlanan doğruluğu şüpheli içerikleri açık kaynaklara dayandırarak analiz eden Türkiye merkezli Türkçe bir doğrulama platformu olan "Teyit.org" benzeri yapılanmaların incelendiği görüşünün de üzerinde duruldu.



