Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik /21 Temmuz 2023 00:36

Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ile, zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişikliğe gidildi. Kur Korumalı Mevduat Hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

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Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) dün tarihli kararında vurgulanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları başladı.

Bu kapsamda, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlayacak.

Bu kapsamda, vadeli Türk lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos’tan itibaren tesis edilecek.

Dün tarihli PPK karar metninde, “Kurul, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır.” ifadesine yer verilmişti.
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