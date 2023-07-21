Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Başbakanı Netanyahu ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor /21 Temmuz 2023 01:01

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.

Önce Abbas ziyaret edecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 25 Temmuz'da gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

Gergin ilişkilerin ardından Netanyahu da gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu da 28 Temmuz'da ağırlayacak. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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