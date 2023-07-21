Samanyolu Haber /Teknoloji / BTK’dan Twitter için yasak kararı /21 Temmuz 2023 01:03

BTK’dan Twitter için yasak kararı

BTK, sosyal medya platformu Twitter'la ilgili reklam yasağı kararı aldı. Buna göre Türkiye'deki yerleşik vergi mükellefleri sosyal medya platformuna yeni reklam veremeyecek.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan dikkat çeken bir karar çıktı. Buna göre Türkiye’de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, Twitter’a yeni reklam veremeyecek.

BTK, Twtitter’a reklam yasağı kararını temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan BTK kararı şöyle:

“Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter) adlı sosyal ağ sağlayıcıya, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ek 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 6'ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.”

UYULMAZSA REKLAM VERENE CEZA VAR

Yasaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, kendisi tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde, ilgili yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya 6 aya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına karar verebiliyor.

Reklam yasağına aykırı davranan Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabiliyor.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BTK’dan Twitter için yasak kararı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:27:54