Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası net rezervi eksi 58 milyar dolara düştü /31 Ağustos 2023 16:32

Merkez Bankası net rezervi eksi 58 milyar dolara düştü

Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri geçen hafta 1.39 milyar dolar ile bir ayın en keskin düşüşünü kaydetti. Swap hariç net rezerv ise geçen hafta 5,2 milyar dolar düşüşle eksi (-) 58 milyar dolara geriledi.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) net uluslararası rezervleri geçen hafta 1.39 milyar dolar ile bir ayın en keskin düşüşünü kaydetti.

TCMB tarafından yayımlanan verilere göre, net rezervler 15,7 milyar dolardan 14,3 milyar dolara indi. TCMB’nin swap hariç net rezervi ise geçen hafta 5,2 milyar dolar düşüşle -58 milyar dolara geriledi.

Brüt rezervler ise geçen hafta 117,1 milyar dolardan 117,3 milyar dolara çıktı.

NET REZERVLER 15 MİLYAR DOLARA ÇIKMIŞTI
Seçimlerin ardından 2 Haziran’da -5.7 milyar dolara inerek veri tarihinin en düşük seviyesine inen net rezervler, daha sonra TCMB Başkanı Gaye Erkan’ın ‘Hazine protokolünü kullanmıyoruz’ dediği dönemde hızla toparlanarak ağustos başında 15 milyarı aşmıştı.

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