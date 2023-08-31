Destici de AKP'yi eleştirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) yapılan yazılı açıklamaya göre Destici, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin kararını değerlendirdi.







"Memur ve emeklinin beklentisini karşılamadı"



Kurulun kararının, memur ve memur emeklilerinin talep ve beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını, belirlenen zam oranlarının, Merkez Bankasının tahmini enflasyon beklentisi rakamlarının dahi altında olduğunu anlatan Destici, "Temennimiz hükümetimizin yeni bir çalışma yaparak en az tahmini enflasyon rakamlarının üzerinde, çalışan ve emeklilerimizi tatmin edecek bir teklif sunmasıdır." ifadelerini kullandı.