Samanyolu Haber /Gündem / Destici de AKP'yi eleştirdi /31 Ağustos 2023 15:47

Destici de AKP'yi eleştirdi

İktidarın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi'nden memur maaşına yapılan zamma tepki geldi.

SHABER3.COM

Büyük Birlik Partisi (BBP) yapılan yazılı açıklamaya göre Destici, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin kararını değerlendirdi.

"Memur ve emeklinin beklentisini karşılamadı"
Kurulun kararının, memur ve memur emeklilerinin talep ve beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını, belirlenen zam oranlarının, Merkez Bankasının tahmini enflasyon beklentisi rakamlarının dahi altında olduğunu anlatan Destici, "Temennimiz hükümetimizin yeni bir çalışma yaparak en az tahmini enflasyon rakamlarının üzerinde, çalışan ve emeklilerimizi tatmin edecek bir teklif sunmasıdır." ifadelerini kullandı.
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